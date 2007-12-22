Продукцию белорусских ученых и производителей - на польский рынок

Республиканский центр трансфера технологий Беларуси и Научно-технологический парк "Польша-Восток" подписали соглашение о сотрудничестве. Оно поможет белорусским организациям в поиске деловых партнеров в Польше и наоборот. Научные учреждения двух стран имеют богатый научный опыт для плодотворного сотрудничества. Сегодня республиканский центр трансфера технологий Беларуси сотрудничает также с предприятиями и организациями из 16 стран мира, с которыми заключено 44 соглашения.