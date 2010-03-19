Продолжается визит Александра Лукашенко в Венесуэлу

В ближайшие дни глава белорусского государства по приглашению венесуэльской стороны ознакомится с социально-экономическим развитием регионов боливарианской республики.

Александр Лукашенко и Уго Чавес посетят также объекты социальной инфраструктуры страны. Основное внимание стороны уделят вопросам участия Беларуси в реализации важных для Венесуэлы проектов, а также продвижению белорусской продукции на рынке товаров и услуг Латинской Америки.

Напомним, в Венесуэле стороны подписали пакет из 22 соглашений о взаимном сотрудничестве. Один из контрактов касается строительства в боливарианской республике заводов по производству техники МАЗ, рассчитанных на выпуск 5 тысяч единиц в год, и МТЗ – на 10 тысяч тракторов. Предприятия будут введены в строй до 1 июля 2011 года. При этом белорусская сторона берется построить предприятия под ключ. Стоимость этих проектов составит 55 миллионов долларов.

Также наши специалисты возведут в стране завод по сборке дорожной, строительной и коммунальной техники мощностью 3 тысячи единиц в год и технический центр по ремонту и обслуживанию дорожно-строительной, коммунальной и сельскохозяйственной техники и автобусов. Место их возведения будет определено позже.