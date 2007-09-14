Продолжается рабочая поездка Президента по Брестской области

Глава государства прибыл в Березу, где знакомится с ходом выполнения поручений по развитию малых городов республики.

Президент посетит открытое акционерное общество "Береза-Стройматериалы". В центре внимания - вопросы организации отечественного производства облицовочной плитки высокого качества. Предприятие создано на базе Березовского комбината стройматериалов и специализируется в основном на производстве керамической плитки.

За последние три года здесь обеспечен рост объемов производства почти в 2,5 раза, увеличены мощности по производству керамической плитки, в 5 раз вырос экспорт продукции. Основные партнеры предприятия на зарубежном рынке: Россия, Украина, Молдова, страны Балтии, Казахстан и Узбекистан.

Президент также побывает на Березовском комбинате силикатных изделий. Посетит площадку в городе Берёза, где в перспективе будет построен Ледовый дворец. Пока там долгострой.