Продолжается рабочая поездка Александра Лукашенко по регионам страны

Это уже второй день поездки Президента Беларуси. Сегодня Александр Лукашенко ознакомился с выполнением поручений по мелиорации Припятского Полесья. Глава государства посетил СПК «Лопатино» Пинского района в Брестской области.

Можно выделить две основные темы, которые интересовали главу государства: мелиорация и ход весенне-полевых работ. Александр Лукашенко отметил, что последние должны завершиться до 9 мая. Сельхозотрасль страны фактически преодолела кризисный спад, неплохо складываются дела с внутренним потреблением и экспортом, а по словам министра сельского хозяйства, мы в этом году можем выйти на продажи сельхозпродукции в 3 млрд. долларов. Поэтому нельзя сбавлять темпы, отметил Александр Лукашенко, следует выполнять все госзаказы — по производству того же рапса, который вымерз в этом году из-за зимних холодов.

Александр Лукашенко:

Уже 3 миллиарда экспорта! Кто мог подумать, что село когда-то продаст продукции на 3 миллиарда! И не надо будет стонать по природному газу, по нефти и прочее. И это только начало, вскоре мы должны выйти под $6-7 млрд., когда закончим эту программу, а потом и все $10 млрд. — это для нас элементарно. Поэтому я Вас ориентирую в этом году получить не меньший урожай, переработать и хорошо продать, поскольку цены на рынке растут, как я вам и говорил. Люди кушать хотят всегда! Под 2 миллиарда голодают — конечно, будет спрос на сельхозпродукцию. Поэтому, это главное.

Вторая тема, которая больше всего интересовала главу государства — мелиорация земель, для Брестчины это наиболее актуальный вопрос в настоящее время. В свое время здесь были мелиорированы огромные земли для посевов, а в конце 80-х — начале 90-х они были фактически брошены. И вот уже несколько лет государство прилагает усилия для того, чтобы вернуть эти плодородные в сельское хозяйство Беларуси.

Александр Лукашенко:

Основное мы должны за это пятилетку выхватить. За 3 года будущей пятилетки должны быть закончены все основные мелиоративные работы. Я еще раз говорю — это будет основная наша программа, с расчетом на то, что мясо-молоко нужно всем. И приток в $7-10 миллиардов от этого сектора мы должны обеспечить. Особенно юг, который должен давать нам зерно, мы должны привести в идеальное состояние и получать урожай не хуже, чем в Краснодарском крае.

В настоящий момент пребывание Александр Лукашенко в Брестской области уже закончено. Предполагается, что завтра Президент посетит Мозырский район Гомельской области.