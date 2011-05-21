Ажиотажный спрос на продукты в Беларуси будет удовлетворён. Об этом сегодня на видеоконференции с регионами заявил министр торговли. Валентин Чеканов подчеркнул, что и склады и магазины работают в обычном режиме при этом максимально удовлетворяя потребности населения.

В целом, продажи некоторых продуктов за последние дни увеличились в 2,5 раза сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».. Неоправданно высокий потребительский спрос связан с ажиотажем. Причём он ничем не обоснован, ведь товар есть.

Валентин Чеканов, министр торговли Республики Беларусь:

Сегодня на «Мозырьсоли» — машины со всех областей республики, на «Беларуськалии» также автотранспорт загружается солью. Все ближайшие дни будет вестись поставка этого товара в полном объеме. Если кому-то захотелось запастись сахаром в ещё больших объёмах — пожалуйста. Мы эти потребности обеспечим. Этого товара, как и соли, достаточно сегодня в Беларуси, чтобы перекрыть все имеющиеся потребности. Думаю, нам всем надо немного успокоиться, ведь проблем никаких нет.