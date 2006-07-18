Продажа остатков товаров без штрих-кодов разрешена!

Белорусские торговые предприятия могут хранить и реализовывать продукцию и товары, изготовленные и приобретенные до 1 июля 2006 года и не имеющие штрих-кодов. В Минторге напомнили, что в соответствии с постановлениями Совмина, товары предназначенные для продажи на территории Беларуси, необходимо маркировать. Однако не все субъекты хозяйствования заблаговременно подготовились к новым условиям торговли. В связи с чем в министерство поступило множество запросов о возможности реализации остатков товаров, произведенных до 1 июля и не имеющих штрих-кодов. Министерство торговли продажу остатков товаров без штрих-кодов разрешило.