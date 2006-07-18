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Продажа остатков товаров без штрих-кодов разрешена!

18 июля 2006 14:43
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Белорусские торговые предприятия могут хранить и реализовывать продукцию и товары, изготовленные и приобретенные до 1 июля 2006 года и не имеющие штрих-кодов. В Минторге напомнили, что в соответствии с постановлениями Совмина, товары предназначенные для продажи на территории Беларуси, необходимо маркировать. Однако не все субъекты хозяйствования заблаговременно  подготовились к новым условиям торговли. В  связи  с  чем  в  министерство  поступило  множество запросов  о  возможности реализации остатков товаров, произведенных до 1 июля и не имеющих штрих-кодов. Министерство торговли продажу остатков товаров без штрих-кодов разрешило.
# Экономика

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