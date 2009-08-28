Проданы персонажи из советских мультиков...

ФГУП «Фильмофонд киностудии «Союзмультфильм» впервые заключило эксклюзивный договор о производстве и продаже на территории России и СНГ игрушек с использованием персонажей из советских мультфильмов.

Договор заключен сроком на 7 лет с компанией Fancy, которая занимается производством и продажей мягких игрушек на территории России и Беларуси.

Сейчас компания совместно с фильмофондом уже разрабатывает десять образов из мультфильмов «Ну, погоди!», «Винни Пух», «38 попугаев», «Каникулы в Простоквашино» и др.

Дизайн игрушек Fancy будет согласовывать с представителями «Союзмультфильма», потому что очень важно, чтобы персонажи сохраняли присущее им уникальное обаяние. По оценке «Союзмультфильма», доход студии от продажи игрушек будет составлять несколько миллионов российских рублей в год - Fancy будет выплачивать студии аванс и процент с продажи игрушек. При этом одним из условий получения такого дохода является отсутствие на рынке контрафактной продукции.

Первые мягкие игрушки должны быть представлены уже осенью, передает БЕЛТА.