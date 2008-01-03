Прямой эфир

Процедура получения земельных участков в Беларуси упрощается

03 января 2008 15:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Особенно это коснется тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. В соответствии с новым указом Президента эти граждане смогут получить землю без участия в аукционах.

Во всех остальных случаях права собственности или аренды земельных участков будут определяться по результатам аукционов. За участие в процедуре будет взиматься денежный взнос, как с физических, так и с юридических лиц.

Стартовая цена наделов определяется на основе кадастровой стоимости. Как пояснили в Госкомитете по имуществу, тем, кто ранее оформил документы на земельный участок, не требуется их переоформлять после вступления в силу 667-го указа.

Получение земельного участка в собственность или аренду по результатам аукциона - новая практика для Беларуси. Однако для иностранных инвесторов это вполне  распространенный опыт. Изменение порядка предоставления и изъятия земельных участков будет способствовать активизации инвестиционной деятельности в Беларуси. Также в соответствии с указом будет изменен и Земельный Кодекс. Проект документа сейчас рассматривают парламентарии.

 

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
03 января 2008 09:39

В Беларуси вступил в действие ряд нововведений

02 января 2008 17:16

Год новых возможностей

29 декабря 2007 11:52

Из ИП в ЧУПы все еще на льготных условиях