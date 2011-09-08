Пробные торги перед дополнительной сессией прошли на белорусской бирже

Вторая дополнительная сессия на валютно-финансовой бирже пройдёт в середине сентября. Такое поручение дал Александр Лукашенко на совещании по вопросам социально-экономического развития страны. В целях определения рыночного курса белорусского рубля на основе спроса и предложения участники смогут свободно приобретать и покупать доллары, евро и другую иностранную валюту, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Как ожидается, в результате проведения торгов в обменных пунктах возобновится свободная продажа и покупка иностранной валюты по рыночному курсу.
Павел Цеханович, председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи:
Главная цель проведения этих учебных торгов состоит в том, чтобы ознакомить трейдеров банков с алгоритмом торгов, инструментами дополнительной сессии. И, соответственно, практическая апробация. Биржа при разработке технологий проведения торгов дополнительной сессии исходила их принципа необходимости применения привычных для банков Республики Беларусь, участников торгов алгоритмов и торговых режимов.