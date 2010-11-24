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Пробная прокачка нефти по нефтепроводу «Одесса-Броды» на Мозырский НПЗ завершена

24 ноября 2010 09:14
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Вся партия, а это около 80 тысяч тонн сырья, поступила на завод.

Процесс — как в аверс по «Одесса-Броды», так и в реверс по южной ветке нефтепровода «Дружба» — прошел в штатном режиме. В ходе пробной прокачки была поставлена российская нефть согласно контракту на условиях своп.

Напомним, в текущем году Беларусь закупит в Венесуэле 4 млн. тонн черного золота, в 2011 — 10 млн. тонн, большую часть которой транспортируют по трубопроводу «Одесса-Броды». Отказавшись от железнодорожного транспорта, на каждой тонне наша страна может экономить до 30 долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Экономика

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