Проблемы с севом озимых

Пока в республике среди лидеров Могилевская, Витебская и Гомельская области. Брестчина заметно отстает: в хозяйствах сделано треть от необходимого.

Сейчас в Мозырском районе сев озимых в полном разгаре. За 5 дней в хозяйстве засеяли 30% необходимых площадей. Такими темпами, говорят аграрии, в срок уложатся. Но рассчитывать на богатый урожай можно, лишь строго соблюдая всю технологию сева.

Спешить не стоит, но и опаздывать нельзя. Студент одного из агарных лицеев Брестчины Сергей Иванов усвоил не по учебникам. Он потомственный хлебороб. В его жизни – это первый сев озимых. Но будущий механизатор искренне удивляется, почему в разгар сезона на дворе хозяйства, где он практикуется, простаивают плуги и сеялки.

– Трактора нет, – пояснил директор сельхозпредприятия «Агро-вита». – Ещё с весны нам обещали поставить трактора в лизинг.

Результат тракторного дефицита – отставание по срокам. Чтобы уложиться в них, аграрии пашут и сеют одновременно. А это существенное нарушение технологии производства.

- В такую почву семена заделываются неравномерно, это будет сказываться на качестве всходов. Земля должна отдыхать 10 дней перед севом, – рассказала главный специалист Комитета госконтроля Бресткой области Людмила ГРИШКО.

Похоже, не думают о будущем урожае в СПК «Черняны». Семена здесь тоже заделаны неравномерно, а значит, хорошие всходы не дадут. Есть проблемы и с техникой. Энергонасыщенная сеялка, на которую возлагали особые надежды в хозяйстве, сломалась в первые дни посевной. Теперь вместо неё работают два трактора. А это перерасход топлива.

Кстати, дефицит топлива сегодня в 32 хозяйствах Брестчины. Потому и результат соответствующий.