Проблемы «Беллегпрома»: Госконтроль выясняет, куда канули 384 миллиарда рублей государственной поддержки

Концерн «Беллегпром» в последнее время регулярно упоминается в числе аутсайдеров промышленного производства. Убыточные предприятия, загруженные склады. А ведь в былые времена Беларусь на 60% обеспечивала весь Советский союз.

Былое с особым трепетом вспоминают на «Коврах Бреста». Их товар тогда действительно уходил с молотка. Сегодня же в коврах как в шелках и долгах. На складах трехмесячный запас. Убытки за прошлый год свыше — 8 миллиардов рублей. Проводят техпереворужение. Предприятию дали бюджетную ссуду для закупки сырья. Ковровщики отдали за пряжу Оршанского льнокомбината круглую сумму. Но оказалось, сырье пригодно только для старого оборудования. Зачем комбинат запасался такой пряжей на 4 года вперед? К тому же, дизайнерские идеи в виде орнаментов из прошлого тоже уже устарели.

Алексей Баук, директор ОАО «Ковры Бреста»:

Создается 100 коллекций, но в жизнь воплощается, не в обиду дизайнерам, только 20.

Но предпочтения покупателей пока явно не на стороне отечественного производителя.

- Я как-то купила брестский ковер. Попался неудачный — он скатывался.

Список проблемных предприятий можно продолжить. На складах сегодня в целом по концерну залежавшейся продукции на 500 млрд. рублей. А ведь им оказана господдержка. Куда канули средства? Вопросом заинтересовались в Госконтроле.

Зенон Ломать, председатель Комитета Государственного контроля Республики Беларусь:

С 2008 года по первое полугодие текущего года почти половина организаций получили государственную поддержку на общую сумму более 384 млрд. рублей. Огромные деньги, но ситуация не изменилась.

Виталий Дерех, начальник главного управления Комитета Государственного контроля Республики Беларусь:

В первую очередь, это нерасторопность и нерадивость отдельных руководителей, а также неудовлетворительная организация работы управления концерном.

Руководители концерна делают ставку на дальнейшее перевооружение.

Геннадий Вырко, председатель концерна «Беллегпром»:

Все эти комбинаты строились под экономику СССР. Ситуация изменилась резко и сегодня мы ищем варианты переоснащения и загрузки этих предприятий.

Благодаря перевооружению есть и положительные примеры. В последнее время прибыль выросла в 4 раза. Делают ставку в концерне и на покупательскую любовь к отечественному товару.

Геннадий Вырко, председатель концерна «Беллегпром»:

Одет во все свое, и не специально к этому дню надевал. Костюм ношу уже третий месяц в целях испытаний.

Низкие темпы техперевооружения, сырье, качество, затоваренность. И отсутствие должной рекламы. Не решив эти проблемы, вряд ли локомотив легкой промышленности сдвинется с места, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».