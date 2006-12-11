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Проблема контрабанды спиртосодержащей продукции будет решена

11 декабря 2006 12:53
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В Беларуси с начала года из незаконного оборота изъято более 760 литров спиртосодержащей продукции на сумму свыше 5 млрд. рублей и около 50 млн. штук сигарет на сумму около 3 млрд.Проблему, связанную с оборотом различных технических спиртосодержащих жидкостей, которые используются для изготовления фальсифицированной водки, правоохранители решают довольно успешно. Так, сотрудники милиции в ходе оперативных мероприятий изымают нелегально ввезенную спиртосодержащую продукцию "Максимка", "Кирюша", "Монолит" и другие. В целях пресечения экономических преступлений, связанных с незаконным перемещением через границу подакцизных товаров, реализуется целый комплекс мер. В частности, в зонах пограничного и таможенного контроля постоянно проводятся проверки на трассах, объездных дорогах, а также на таможенных складах. Налажено взаимодействие и обмен оперативной информацией с правоохранительными органами сопредельных стран.
# Экономика

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