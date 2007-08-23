Проблем с пивоваренным ячменем собственного производства не будет

Хозяйства Беларуси ячменные поля практически убрали. Сейчас зерно активно закупают отечественные пивоваренные компании.

В перспективе аграрии рассматривается возможности выхода и на внешний рынок. Шкловский район в прошлом году не получал госзаказ по ячменной культуре. В этом году должен был сдать в государственные закрома уже 1000 тонн. С заданием не только справились сами, но еще и Кировскому району помогли - около 300 тонн туда поставили. СПК "АСБ-Городец" собрал в регионе львиную долю ячменного урожая. Выгоду в хозяйстве ощутили сразу.

Экспортные позиции пока только осваиваются. Слишком высоки требования зарубежных пивоваров к сырью. А ячмень - культура капризная. Тем более - пивоваренный.Уже в следующем году на пивоваренный ячмень в районе - особая ставка. Его и выращивать, оказывается, выгодно, да и пиво из качественного отечественного сырья будет вкуснее питься.