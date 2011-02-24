Приживутся ли в Минске «умные» лифты?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Анатолий Лавничук, начальник отдела энергетики Мингорисполкома.

Анатолий Лавничук, начальник отдела энергетики Мингорисполкома:

«Умные» лифты у нас уже прижились. С 2009 года в Минске устанавливаются лифты с частотными регуляторами, то есть на электроприводе. Таких новых лифтов у нас установлено около тысячи.

Вы установили регулятор только на один старый лифт, которые ранее не имел его. Это было сделано для того, чтобы определить, дает ли установка регулятора на старых лифтах, которые отработали 10-15 лет, экономический эффект, то есть экономию электроэнерги. Если в течение 5-7 лет внедрение частотников окупается, значит, экономически целесообразно, чтобы он отработал еще лет 15.

Анатолий Лавничук, начальник отдела энергетики Мингорисполкома, ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся отопления и экономии электроэнергии в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».