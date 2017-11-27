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Приумножение экспортных возможностей: в Минске озвучили план развития Белорусской торгово-промышленной палаты

27 ноября 2017 13:00
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Новости Беларуси. Курс на приумножение экспортных возможностей. Как будет развиваться белорусская торгово-промышленная палата, озвучили сегодня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приумножение экспортных возможностей: в Минске озвучили план развития Белорусской торгово-промышленной палаты-1

Стратегические направления определены на ближайшие два года, главное из которых – продвижение экспорта отечественных товаров и услуг. Намечено в том числе активное сотрудничество с партнерами, так называемой, «дальней дуги». Для бизнеса во внешнеэкономической сфере БЕЛТПП внедряет функцию «одно окно».

Это значит работать станет еще проще. Кроме того, торговая палата станет более мобильной – развивается система сервисной поддержки бизнеса, причем половину услуг и их ход выполнения можно будет отслеживать в режиме online.

Приумножение экспортных возможностей: в Минске озвучили план развития Белорусской торгово-промышленной палаты-4

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Алжир, Оман, Египет. Мы организовывали визиты в Мозамбик – на абсолютно новые рынки. Знаете, просто купить билет, договориться о том, чтобы вас там встретили и зарезервировали гостиницу, этого мало, нужно очень тщательно работать. Конечно, это серьёзная и большая работа, мы понимаем эту ответственность. Будем работать, будем продолжать. В первую очередь по странам дальней дуги.     

Приумножение экспортных возможностей: в Минске озвучили план развития Белорусской торгово-промышленной палаты-6

Площадка белорусской торгово-промышленной палаты сегодня одна из самых эффективных в продвижении интересов отечественных предприятий. В ее состав входит больше 2 тысяч субъектов, в том числе и флагманы промышленности и нефтехимии. Кроме того, более 60% – это малые и средние компании. 

# Экономика # Фотофакт # Экспорт # Владимир Улахович

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