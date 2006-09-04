Природа подарила белорусским хлеборобам всего два солнечных дня

Однако проливные дожди, начавшиеся сегодня на севере республики, снова осложняют уборку.

В прошлом году в большинстве регионов в это время жатва была уже закончена. В нынешнем году из-за непогоды зерновые убраны почти на 2 млн. тысяч гектар, что составляет около 90% к плану.

Валовой сбор зерна составил 5,6 млн.тонн. Самый высокий намолот в Минской области - более 1,5 млн.тонн. В Гродненской - около 1 млн. 100 тысяч тонн. В Брестской и Могилевской областях намолот приближается к 790 тысячам тонн, в Витебской и Гомельской - к 705 тысячам тонн.

Многие участки зерновых подтоплены, комбайны работают с повышенной нагрузкой, а в северных регионах, где много тяжелых почв, проходимость зерноуборочной техники обеспечивают гусеничные тракторы.

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Дожди сдерживают и начало массовой уборки картофеля во всех регионах Беларуси. Однако выборочная уборка уже началась. В сельхоз организациях картофель убран на 400 гектарах. Собрано 6 тысяч 700 тонн. Во многих районах в нынешнем году выращен хороший урожай. Но длительное переувлажнение почвы может вызвать гниение клубней.