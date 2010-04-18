Припятское Полесье: рабочая поездка Президента и работа с регионами

Любая рабочая поездка по регионам страны для Александра Лукашенко начинается уже в воздухе. С одной стороны лежит карта, с другой — папка с данными, есть телефон правительственной связи.

Пролетая над тем или иным районом, глава государства проверяет, насколько достоверна доходящая до него информация. Например, по убранной соломе. Как оказалось кое-где она лежит на полях до сих пор. Сойдя с трапа вертолета, Президент поднимал тему дважды — в Минской и Брестских областях.

Ход весенне-полевых работ в стране пока что идет с небольшим отставанием. Лучше всего дела обстоят на Брестчине, за ней следует Гомельская область. Подтянуться по темпам посевной надо всем. В этом году хозяйства республики не должны испытывать проблем с минеральными удобрениями. Запасы топлива выдаются на 3-4 дня вперед.

Есть проблемы с озимыми. Этой зимой из-за снега в некоторых районах сразу на четверть вымерзли посевы рапса. Эти поля придется пересеять. Александр Лукашенко дал поручение ни в коем случае не потерять позиций по этой культуре, которых Беларуси удалось достичь за последние годы. Аграрии обещали справиться. Тем более, что в настоящий момент в отрасли послекризисный подъем. За первые 3 месяца Беларусь уже вышла на положительное сальдо внешней торговли по сельхозпродукции. По цифрам получается, что в сравнении с прошлым годом мы прибавили здесь на 130%. К декабрю ожидают, что положительное сальдо вырастет до 1 млрд. долларов, а своей сельхозпродукции мы продадим в три раза больше.

Александр Лукашенко:

Уже 3 миллиарда экспорта! Кто мог подумать, что село когда-то продаст продукции на 3 миллиарда! И не надо будет стонать по природному газу, по нефти и прочее. И это только начало, вскоре мы должны выйти под $6-7 млрд., когда закончим эту программу, а потом и все $10 млрд. — это для нас элементарно. Поэтому я Вас ориентирую в этом году получить не меньший урожай, переработать и хорошо продать, поскольку цены на рынке растут.

В качестве положительного примера по торговле сельхозпродукцией можно привести ситуацию с отечественным сыром. Трудно поверить, но словам министра сельского хозяйства, в прошлом году 10% всех мировых продаж сыра оказались белорусскими. Семен Шапиро предложил летом производить меньше сухого молока, которое в этот сезон не пользуется повышенным спросом. А высвободившиеся мощности задействовать на сырную продукцию. Президенту показали новую автоматизированную линию по производству сычужных сыров. Завод в Любани модернизируется по программе развития малых и средних городов. За три месяца этого года получили около 6 млрд. рублей прибыли. Впрочем, без убытков предприятие работало даже в кризисный год.

Владимир Леонович, директор ОАО «Любанский сыродельный завод»:

Для такого небольшого города как Любань, где проживает 12 тысяч населения, – это огромный и значимый проект. Закуплено оборудование на сумму почти в 5 млн. евро. Сегодня линия работает полностью, мощностью в 15 тысяч тонн сычужного сыра в сутки. До внедрения проекта сегодня мы дополнительно получаем 6 тонн сыра, по нынешним ценам это составляет дополнительно 2 млрд. рублей для предприятия.

Завод компактный, много места не занимает. При этом налажен замкнутый цикл по производству. То есть, все делают сами, силами региона — от сырья до конечной продукции.

Отрасли требуется еще один завод. Построить надо в ближайшее время, чтобы максимально обеспечить спрос на рынке. Президент проект одобрил. Такие предприятия работают не только на рост экспорта, но и создают рабочие места в малых городах.

Тема развития жизни на селе особенно волновала Президента. Например, в том же Любанском районе из 17 хозяйств создано 10 агрогородков. Александр Лукашенко обратил внимание на то, что объединения не должны быть искусственными.

Александр Лукашенко:

Как бы мы ни говорили о производстве, люди хотят жить нормально. И если мы объединяем здесь агрогородок, а здесь неперспективная получится деревня — мы угробим людей, они обидятся. Поэтому развивать крупные деревни, и не только в центре. Если есть крупная деревня на дороге, удобный подъезд, инфраструктура — её надо развивать, строить там жильё, там будут жить люди которые будут работать на селе. Объединять, присоединять хозяйства надо с точки зрения, во-первых, человека и, во-вторых, производства.

Другая большая тема этой рабочей поездки Президента по регионам — возвращение в севооборот мелиорированных еще в советское время земель. В конце 80-х — начале 90-х их просто забросили. А между тем, эти поля способны приносить вполне ощутимую выгоду. Только вот надо успеть их вернуть, пока они окончательно не заросли. Чтобы получить урожай с 1 га такой земли, надо вложить сначала миллион рублей. Но это сегодня. Завтра придется потратить в разы больше. На Гомельщине, после облета Президент предложил чиновникам задуматься о полях, которые мы пока не можем в силу отсутствия мощностей обработать, но хотя бы привести немного в порядок.

Александр Лукашенко:

Я переживаю за земли — они мгновенно зарастают. Может, создать в каждом районе отряды, вооружить их, чтобы они за этот год хотя бы перепахали, убрали хмызняк, сделали рекультивацию пока без мелиорации. Давайте подумаем, каким образом здесь работать.

Если раньше на Гомельщине мелиорировали по 5 тыс. га в год, то сегодня в пять раз больше. Или вот Пинский район — сердце Припятского Полесья, сегодня один из крупнейших район по производству сельхозпродукции. Без мелиорации здечь ничего бы не было — только болота и песок. За прошлый год здесь в севооборот вернули 5 тыс. га. Однако многие все еще потихоньку зарастают бурьяном и площадь, которую можно засеять, снова заливает водой.

Александр Лукашенко:

Это преступление — испохабили всю землю. И сейчас мы вкладываем миллиарды, чтобы героически преодолеть эту расхлябанность. Каналы должны содержаться в хорошем состоянии. Это дешевле будет для нас, чем потом их восстанавливать.

Более ответственно теперь стараются подходить даже в вопросе переработки мусора. Кусты, которые необходимо убрать с полей раньше прости гнили на свалке. Теперь их перерабатывают в щепу. Получается местный вид топлива. А из болота получается поле с очень плодородной землей. Здесь Президент детально изучил процесс мелиорации, пообщался с аграриями.

Не хватает бульдозеров, хотя отечественные наработки есть. Президент поручил поставить до декабря мелиораторам 70 машин. А со следующего года начать их серийное производство. Предстоит разработать и отечественный дреноукладчик, наладить серийное производство надо еще одной технической новинки: «Роса» — машина для так называемого точного земледелия. Удобрения распыляются с точностью до сантиметра по GPS-карте, составленной агрономом. Это в 20 раз дешевле, чем сбрасывать гербициды с самолета. За счет своих мягких колес машина не наносит ущерба посевам. Окупает себя за один сезон.

Есть планы в ближайшую пятилетку оснастить все райцентры миниэнергостанциями, работающими на местных видах топлива. Одна-две такие могут обеспечить электричеством и теплой водой целый райцентр. И тогда проблема с сезонным отключением горячей воды в малых населенных пунктах была решена.

Интересный разговор состоялся в совхоз-комбинате «Заря», что под Мозырем. Царица полей здесь — кукуруза. Ее сеют рано.

Владимир Дворник, председатель Мозырского районного исполнительного комитета:

Рентабельность — 23,34%. Ни одна культура, которая сейчас растет и производится на Полесье, не дает такой рентабельности. 6 тыс. га земли кормят 38 тыс. свиней, 300 тыс. кур и 2 тыс. крупного рогатого скота. Хозяйство самодостаточное, не покупает нигде никаких концентрированных кормов — все производится на этих 6 тысячах.

В свое время задумались что выращивать, а что нет. Все, кроме кукурузы, просто сохло. Зато теперь постоянно обеспечены кормами. Царица полей заменила импортную пшеницу, да и превосходит ее по своим питательным качествам. В общем-то, для песчаных земель, коих в каждом хозяйстве Беларуси примерно треть, — кукуруза неплохой вариант. Хотя в остальных случаях, по стране удается добиться только 8% рентабельности. Говорят — не соблюдаются технологии.

Совхоз-комбинат «Заря» — лучший по эффективности работы не только в Гомельской области, но и в целом по республике. За первые месяцы хозяйство получило прибыли на 2,5 миллиарда рублей.

Безотвальный метод обработки почвы в два раза дешевле, чем используемый ранее. Опыт «Зари», конечно, нужно перенимать, а заодно и задуматься о специализации сельхрозпредприятий.

Подводя итог рабочей поездки, Президент сформулировал основную задачу на предстоящую пятилетку касательно Припятского Полесья — мелиорировать земли, не забыв при этом о естественной красоте этого края.

Александр Лукашенко:

Если бы пролетели над Припятью, то увидели бы огромную пойму до 10-15 км разлива. Мне становится жаль, что она уж очень мало дает нам пользы. Отсюда, с этих размышлений началась программа по возрождению Припяти. Нам нужно привести Припять в идеальное состояние: если это поле — это поле, оно должно давать результат, если это лес — это лес, он тоже должен давать результат. Люди должны приходить, отдыхать, дышать этим воздухом, удивляться этой красоте и радоваться тому, что у нас есть такие места.

Здесь на Гомельщине Александр Лукашенко встретился с ветеранами. Эти места, кстати, знамениты еще и знаковыми боями Великой Отечественной — наступательной операцией по освобождению Мозыря и прилегающих районов. Кстати, в области на празднование юбилея потратят 16 млрд. для того, чтобы из ветеранов Гомельщины никто не остался без внимания.

Александр Лукашенко:

Ни один ветеран не должен быть обиженным, брошенным, как это часто мы видим у соседей — забыли, замёрз, умер на пороге, а мы разговоры ведём, что должны. Вот это самое главное. Вы знаете всех, если кто-то обижен — подскажите нам. Мы сегодня в состоянии обеспечить нормально жизнь. Сколько осталось этих ветеранов уже? Это золотой фонд — кремень и опора в государстве. Конечно, они потихоньку — как и мы все когда-нибудь уйдём — уходят, но так, чтобы они ушли достойно, так, как и прожили эту свою тяжёлую жизнь.

Фронтовики Александр Лукашенко пообщались в непринужденной обстановке. Поговорили о прошлом и настоящем защитников земли белорусской. Не обошлось без традиционной солдатской каши и фронтовых 100 грамм.

Александр Лукашенко:

За то, чтобы вы жили как можно дольше, за ваше здоровье. Спасибо вам за всё то, что вы сделали для нас, для Беларуси. Вы можете не переживать, пока мы живы, всё, что вы здесь брали приступом, мы сохраним и приумножим.