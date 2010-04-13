Припятский край может стать неожиданным открытием в центре Европы

Вначале гостя надо согреть, пропарить, а затем вкусно накормить. Анатолий Иванович, хозяин агроусадьбы, уверен: такая стратегия — самая верная.

Анатолий Минич, хозяин агроусадьбы «Озерная жемчужина» (Пинский район):

Посетители многие удивляются, как можно накочегарить такую большую парилку. Температурку я могу сделать до 140 градусов.

Анатолий Иванович — вообще-то начинающий хозяин агроусадьбы. Прочитав госпрограмму развития припятского Полесья, подумал: а почему бы и нет. Взял льготный кредит в банке: 26 миллионов под 5%, и начал обустраивать свои 20 соток.

Их называют полешуками, и об их крае сложены сотни легенд. Здесь каждое дерево, озеро или болото имеют свою древнюю историю. А сейчас у припятского Полесья начинается новейшая история. Какой он, край полешуков? Теперь об этом расскажут и белорусам, и иностранцам.

Они хоть и не иностранцы, а коренные полешуки, но и сами не догадывались, что их родное Полесье может быть вот таким интересным и привлекательным.

Юрий Кисель, начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму Пинского райисполкома:

Как в любом регионе, у нас есть своя изюминка. В основном, у нас потенциал — водный туризм, паломнический и агроэкотуризм.

Госрограмма развития припятского Полесья — это как негласный конкурс на энтузиастов своего дела: тех, кто любит свой край и знает, как сюда можно привлечь толпы туристов. Вот в Пинском районе, к примеру, уже 8 агроусадеб образовалось: хозяин каждой — со своей креативной идеей.

У этого края колоссальный туристический потенциал. Он может стать неожиданным открытием в центре Европы. А еще, неожиданно и с новой стороны могут открыться и с первого взгляда незаметные и ничем не выдающиеся туристические объекты. И никто пока и не догадывается, какой знаменитый белорус пил воду из этого колодца.

Неприметное здание в Пинском районе — очень интересный туристический объект. Это школа, в которой когда-то работал учителем народный поэт Беларуси Якуб Колас. Кстати, здание будут реконструировать именно по программе развития пинского Полесья.