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Приписок быть не должно

06 апреля 2006 11:08
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Депутаты нижней палаты парламента поддержали декрет Президента Беларуси, который устанавливает ответственность за предоставление искаженных статистических данных.Парламентарии еще раз проанализируют документ и направят свои предложения главе государства. Предприниматели и юридические лица обязаны давать их в срок. Искажение информации обнаружено в 20% проверенных организаций. Это влечет за собой грубые ошибки. А они могут быть судьбоносными для бюджета, заявил министр юстиции Виктор Голованов, представляя документ в парламенте. В случае искажения таких сведений и их несвоевременного предоставления грозит штраф.
# Экономика

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