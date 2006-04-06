Приписок быть не должно

Депутаты нижней палаты парламента поддержали декрет Президента Беларуси, который устанавливает ответственность за предоставление искаженных статистических данных.Парламентарии еще раз проанализируют документ и направят свои предложения главе государства. Предприниматели и юридические лица обязаны давать их в срок. Искажение информации обнаружено в 20% проверенных организаций. Это влечет за собой грубые ошибки. А они могут быть судьбоносными для бюджета, заявил министр юстиции Виктор Голованов, представляя документ в парламенте. В случае искажения таких сведений и их несвоевременного предоставления грозит штраф.