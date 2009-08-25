Приостановлен прием заявок на регистрацию новых игорных заведений в Беларуси

Приостановление приема заявок на регистрацию новых игорных заведений в Беларуси вызвано необходимостью защитить отечественный рынок от старых игровых автоматов из соседних государств.

Решение о приостановлении приема заявок на регистрацию игорных заведений направлено на защиту отечественного игорного рынка. В Беларуси есть достаточное количество компаний, работающих в этой сфере, которые платят налоги, людям зарплату», - подчеркнул начальник контрольно- ревизионного отдела министерства спорта и туризма Беларуси Василий Корзун.

«Мы хотим закрыть свой рынок от тысяч бывших в употреблении игровых автоматов, которые скопились в некоторых соседних странах. Беларусь пытается закрыть свой рынок от игровых автоматов с нулевой ставкой призового фонда», - отметил он.



«Нам не нужны бывшие в употреблении игровые автоматы, которые скопились в некоторых соседних странах», - подчеркнул Корзун.



«Прием заявок приостановлен до принятия нового законодательства в сфере игорного бизнеса», - уточнил представитель Минспорта. Он также подчеркнул, что «в настоящее время идет разработка концепции игорного бизнеса в Беларуси».



В.Корзун уточнил, что с 1 июля 2009 года, когда в России в крупных городах были закрыты казино, Минспорта Беларуси выдала 3 лицензии на открытие казино в Минске - одна из лицензий была выдана московскому казино «Шангри Ла», передает «Интерфакс».