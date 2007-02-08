Приоритеты оплаты труда остаются в силе

Несмотря на удорожание энергоносителей, социальная политика в Беларуси не изменится. Оплата труда в нынешнем году по-прежнему среди приоритетов.

Рост заработной платы предусмотрен на уровне 8-9 %. В конце года средняя зарплата в реальном секторе экономики должна составить 340 долларов, в бюджетной сфере не менее 300 долларов. Причем её рост должен быть привязан к производительности труда.

По уровню среднемесячной заработной платы в декабре она составила почти 312 долларов. Беларусь занимает третье место среди стран СНГ, уступая лишь Российской Федерации и Казахстану. Зато размер средней начисленной пенсии в нашей стране самый высокий на постсоветском пространстве. Разница в оплате труда в различных отраслях экономики становится менее ощутимой. Максимальный показатель - в четыре раза. Так в нефтехимической отрасли средняя зарплата в декабре 2006 года составила почти полтора миллиона рублей. В сельском хозяйстве - около 370 тысяч.