Приоритет Беларуси – развитие предпринимательства: замминистра экономики отвечает на «Простые вопросы»

Ирина Костевич, заместитель министра экономики Республики Беларусь в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Большое спасибо за то, что нашли время на эту встречу. Как я ни пытаюсь заманить представителей министерства экономики на ток-шоу, чаще всего по различным причинам отказываются. И вот я разведал, что Вы не хотели бы участвовать в полемике, где надо пытаться кого-то перекричать. Так ли это? Или это – наше заблуждение информационное?

Ирина Костевич, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Я считаю, что это – заблуждение.

Скажите, вопрос, наверное, диалога бизнеса малого и среднего с властью – самый острый. Как ведётся этот диалог, по-Вашему? Как Вы их слышите?

Ирина Костевич:

Вы знаете, это, действительно, очень актуальная тема. И бизнес её неоднократно поднимает, эту тему по диалогу власти и бизнеса. Жалуются, недовольны. Говорят, что этот диалог не настолько активен.

Но мы в этом году с бизнесом провели серьёзную работу.

Есть нормативно-правовой акт, который регулирует работы все, в системе органов госуправления работают общественно-консультативные советы. Это такой новый инструмент, механизм общения власти и бизнеса. Мы внесли изменения в законодательство и уже с этого года, с четвёртого квартала в общественно-консультативных советах представительство бизнеса – 50%. 50 на 50. Второй момент: если раньше общественно-консультативные советы – сегодня на площадке в стране их действует около 30, даже более – рассматривались вопросы только проектов нормативно-правовых актов, то сегодня, по законодательству, должны рассматриваться и проблемные вопросы, которые волнуют бизнес.

Как часто собирается этот совет?

Ирина Костевич:

Вы знаете, по-разному. Допустим, в министерстве экономики – достаточно активно. И есть кварталы, где мы собираемся и каждый месяц, по мере необходимости. Есть, конечно, органы, которые более пассивно относятся к этому вопросу, поэтому в нормативно-правовом акте предусмотрели: максимально плановая, системная работа.

То есть, это – не, когда загорелось, а, действительно, работать стратегически и понимать.

То есть, выстраивать плановую работу с бизнесом. Чтобы бизнес понимал, что, действительно, власть заинтересована в работе с ним. И эта работа будет выстраиваться на плановой основе.

Хорошо. Ирина Анатольевна, посмотрите: есть такое абстрактное понятие, как народная молва. И с ним ничего не поделаешь. И вот народная молва такова «Бизнес в Беларуси зажимают». Начинаешь вникать в проблему, разговаривать с теми, с другими. Особенно, когда готовишь какую-нибудь большую программу на тему малого и среднего бизнеса или какого-нибудь направления. Выясняется, что конкретных ответов не получается услышать. Говорить о налоговой нагрузке – так не такая она и высокая, по сравнению с соседями. Говорить о сложности банковских кредитов – понятно, ситуация сложная, но тоже, по-своему, решаемая. Какие конкретные вопросы и по-настоящему решаемые проблемы Вы бы обозначили в первую очередь?

Ирина Костевич:

Прежде всего это – регуляторная функция государства. Она реализуется через административные процедуры. Что должен пройти бизнес от момента его рождения, как говорится, до момента ликвидации. И открытие самого бизнеса – ведь мало зарегистрироваться, главное, быстро стартануть в экономике для того, чтобы получать прибыль и, действительно, отбить те деньги, которые ты вложил в этот бизнес.

И не просто отбить, а получить прибыль и работать эффективно в экономике.

И, если у тебя вдруг не получилось – не два, не три года закрывать этот бизнес, а достаточно быстро. Чтобы – не получилось здесь, развернуться в другом направлении.

То есть, именно поэтому вот в этом рейтинге Всемирного банка мы сделали такой, вроде, заметный скачок. Потому что я понял, что именно наши показатели увеличились в номинации «Регистрация бизнеса», «Регистрация имущества».

Ирина Костевич:

Разрешение неплатежеспособности, когда вместо трёх лет в полтора года можно закрыть предприятие.

И, в том числе, подключение к электроснабжению. У нас очень высокий показатель. Именно это является индексом?

Ирина Костевич:

Да. То есть, вот это – регуляторная функция государства. И, чем быстрее бизнес их будет проходить, и достаточно комфортно он их будет проходить, тем больше мы будем продвигаться в этом рейтинге. Даже подключение к энергосетям – это была реализована норма в рамках «одного окна» – подключение к энергосетям. Но норма на практике ещё не работала. Только, когда мы провели работу со Всемирным банком, когда Минэнерго провело активную работу, разъяснительную, информационную работу с бизнесом – подключайтесь, но в рамках «одного окна». То есть, у нас мы сразу быстро с 74-го на 24-ое место передвинулись за год. Практика. Не просто принятие нормативного правового акта, а, чтобы этот нормативный правовой акт работал на практике. И у нас с ним получилось.

Вы знаете, звучала такая мысль, что это просто из-за того, что новая система подсчётов и установления этого рейтинга, мы так скаканули, не стоит на это обращать внимания.

Ирина Костевич:

Нет. Почему? Есть и причина – потому что изменилась методология. Но мы, если бы в прошлом году были на 44-ом месте, с учётом методологии мы стали на 50-ом месте. Но мы же опустились на 13 позиций. Поэтому методология наносит и влияет на рейтинговые позиции, но, при этом, в новой методологии в сопоставимых условиях мы с вами выиграли 13 позиций.

Скажите, а вот эти рекомендации Организации по экономическому сотрудничеству, связанные с тем, что совершенствование профессиональных навыков малого и среднего бизнеса. Оно так звучит немножко, как будто они там неправильно занимаются своим бизнесом, не владеют профессиональными навыками. А о чём идёт речь? Какие рекомендации?

Ирина Костевич:

Вы знаете, когда мы, действительно, определяли вместе с ОЭСР тему этого проекта, точно такое было сомнение. Но, когда мы стали работать по этому проекту, а работа заключалась в чём – мы выстроили сначала организационно, был создан координационный совет, который возглавлял министр экономики, и вошли представители органов госуправления, и рабочая группа, которую возглавляла я. Туда вошёл бизнес, общественные союзы, объединения, представители образовательной системы.

И мы по-другому посмотрели на бизнес, на бизнес в сфере услуг.

То есть, над чем работало Минэкономики – есть инфраструктура поддержки. Что это такое? Это – центры и инкубаторы. Центры – это, которые оказывают консультационные услуги бизнесу, а инкубаторы – это, которые оказывают консультационные услуги и ещё взращивают этот бизнес. А, благодаря вот этому проекту, мы вместе с ОЭСР провели обследование. И на рынке труда, на рынке в экономике у нас есть ещё такие субъекты, которые оказывают услуги «бизнес-бизнесу». Это – стратегический маркетинг, это – менеджмент, это – управление персоналом, это – IT-сфера.

А сюда можно написать всяких бизнес-тренеров? Добавить?

Ирина Костевич:

Конечно. Это – консультанты, в которых нуждается бизнес.

Ведь каждый, кто хотел бы заниматься своим делом, приходит с разным уровнем готовности.

Кто-то – достаточно продвинутый предприниматель, а кто-то – есть желание, но желание не совпадает с возможностями. И именно вот это реализовать желание – получить эту возможность через оказание, получение услуг со стороны.

Скажите, как разобраться в том, кто является настоящим бизнес-тренером? Профессиональным, опытным, который может дать? И кто является просто шарлатаном. Знаете, когда видишь большое количество объявлений о том: «Как заработать миллион», «Я расскажу вам, как сделать свой бизнес», – всё время думаешь – а что ж они преподают? Что ж они не заработали сами свои миллионы? Что является индикатором определения качества?

Ирина Костевич:

Понимаете, как раз реализация этого проекта – вот сейчас мы увидели болевые точки в рамках этого проекта. ОЭСР нам рекомендует создать вот такую базу данных консультантов, которые бы, действительно, соответствовали критериям, про которые Вы говорите.

Сегодня опыт такой в республике уже есть – базу национальных консультантов создал Европейский банк реконструкции и развития.

И вот мы в этом направлении сейчас с банком будем работать, чтобы, действительно, эту базу консультантов расширять. У них есть определённые критерии, этот консультант, действительно, получает сертификат и он прозрачен для бизнеса в плане получения от него этой консультации. Есть какая проблема, которую надо решать, даже не проблема, а задача: оказание вот этих консультационных услуг для стартапов, для предприятий, которые вот только-только зарождаются. Они – рисковые, эти предприятия, потому что они пришли такие все разные, как я говорю, с разным уровнем подготовки.

Поэтому вот наша задача – взрастить эти стартапы, вот эти новые, создающиеся предприятия.

Поэтому мы отрабатывали такой вопрос и с бизнесом, и есть такое предложение: создать пакет базовых услуг, который начинающему бизнесу будет предоставляться на безвозмездной основе. Это, прежде всего, правовые вопросы – не каждый начинающий бизнес может сразу взять себе квалифицированного юриста, ему надо ещё взрастить, раскочегариться в своём бизнесе. Это – бухгалтерские услуги, те же кадровые услуги.

А как он потом будет за это рассчитываться?

Ирина Костевич:

Вот мы говорим: у него, действительно, нет капитала для того, чтобы получать эти услуги, поэтому мы говорим – перечень базовых услуг, которые он будет получать безвозмездно от этих же центров поддержки предпринимательства.

Но государство должно компенсировать центру за то, что он готов оказать эти базовые услуги и оказать на качественной основе.

Ирина Анатольевна, что Вы считаете в том, что можно бы было называть малым и средним бизнесом, самым главным локомотивом? Из того, что касается Беларуси. В разных странах по-разному: есть страны, которые живут хорошо за счёт туризма, есть те, которые живут за счёт, скажем так, реального сектора экономики. Я говорю в кавычках, так однажды сложилось словосочетание. Что у нас? В нашей географической ситуации, с нашим климатом? Что – главный паровоз?

Ирина Костевич:

Нет, ну, конечно, приоритет страны – развитие малого и среднего предпринимательства, но мы должны понимать…

Я имею в виду, какое направление в бизнесе?

Ирина Костевич:

Какое направление в бизнесе? А жизнь сегодня уже расставила, что сегодня малый бизнес сосредоточен в сфере услуг. Сфера услуг – это торговля, транспорт, IT-технологии. Что касается среднего бизнеса (это у нас численностью 100-250 человек, масштаб мы уже понимаем ), 64% – это сфера производства. То есть, бизнес сам уже себя нашёл в этой нише и управлять этим не надо.

Поэтому, действительно, сегодня главная задача – конечно, макроэкономическая стабильность.

Это надо как малому, так и среднему, и крупному бизнесу. Это надо всем, всем гражданам страны. Что касается развития малого и среднего бизнеса, мы поставили себе задачу к 2020 году – 40%. Конечно, это – улучшение деловой среды. Чтобы бизнес взращивался, им хотелось заниматься. Не просто быть наёмными работниками, а, действительно, создавать собственное дело. А для этого надо создавать благоприятную деловую среду и мы пошли серьёзно в 2016 году на сокращение административных процедур – развернули работу в этом направлении.

Ирина Анатольевна, ну, Вы же имеете возможность сравнивать ситуацию, как она выстроена в Беларуси с тем, как она выстроена, допустим, у наших ближайших соседей. В количестве процедур мы, всё-таки, лидируем не с самой лучшей стороны. То, что рассказывают… Я не могу судить, потому что не имею возможности заниматься собственным бизнесом, но то, что рассказывают коллеги, которые начинают бизнес, допустим, где-нибудь в Прибалтике, в Польше – рассказывают о том, что такого количества, всё-таки, нет.

Ирина Костевич:

Понимаете, сопоставить здесь по цифрам очень сложно. Потому что само определение административной процедуры – оно разное. И здесь эти цифры будут несопоставимы. Бесспорно, у нас есть ряд процедур административных, которые бизнес проходит достаточно быстро. И, опять же, мы возвращаемся к рейтингу.

По рейтингу всё хорошо получилось.

Ирина Костевич:

Так это – административные процедуры. И, как раз, этот рейтинг позволяет нам сопоставить с другими странами. То есть, он решает две задачи. Это – себя увидеть на фоне других стран. И, как бы ни говорили, но надо признать – у нас 37-ое место. Хотя, мы себе задачи поставили – 30-ое.

А бизнес говорит: «Нет. К 2020 году давайте 15-ое место».

И, в принципе, надо сказать, потенциал есть. Главное, что органы госуправления очень заинтересованы. Вот, когда мы получили результаты – 37-ое место, и собрались с органами государственного управления обсуждать: где хорошо, себя, как говорится, похвалить и погордиться этим результатом, а где – плохо, и что надо делать. Знаете, сердце радовалось оттого, что у органов госуправления, который каждый отвечает за свой показатель, горели глаза, было желание двигаться вперёд.

Глядя на Вас, не могу не выразить своё восхищение. Вы производите впечатление не столько чиновника, сколько такой преуспевающей бизнес-леди. Я знаю, что существуют, наверное, такие две основные модели. Когда человек, занимаясь бизнесом, приходит в госуправление или, скажем, государственные структуры и начинает использовать свои навыки, помогать двигать. Есть другой путь, обратный: когда человек, работая долго в государственных структурах, начинает, всё-таки, постепенно понимать задачи и цели бизнеса. Как устроено Ваше соображение по этому поводу?

Ирина Костевич:

Знаете что, наверное, всё-таки, хоть ни дня не работала в бизнесе, то сейчас, курируя это направление, я себя больше чувствую, как бизнесмен в государственном органе. Почему? Может быть, специфика работы. Курируя Департамент по предпринимательству – тот орган, который оказался между бизнесом и между органами госуправления, вот на этой «золотой середине».

Но лично я больше вот склоняюсь к бизнесу, хочу их услышать, хочу им помочь.

Но, при этом, я – как площадка для диалога, вот этот посредник, который должен наладить мосты. Потому что вопросов очень много, отраслей очень много, регуляторных функций очень много. Минэкономики не может решить все направления, для этого вот оно и существует. И говорю в лоб: «Да, я больше склонна к бизнесу».