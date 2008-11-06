Принятые в Беларуси меры по защите вкладов граждан, по сути, беспрецедентны

Далеко не во всех странах населению так гарантируют финансовую безопасность. Зачастую вкладчикам компенсацию платят только в случае банкротства или ликвидации банка.

Во Франции страховым событием считают замораживание банковских счетов, а в Эстонии — введение Центральным банком моратория на выплату денег вкладчикам или признание банковской лицензии недействительной. В экономических перипетиях разбирались наши корреспонденты.

Системы и фонды гарантирования вкладов действуют практически во всех странах. Однако не везде выстроена четкая система их функционирования. В этом отношении белорусская модель сохранности депозитов своего рода показательна. Вкладчикам гарантируют 100% возвращения всей суммы с банковского счета независимо от количества вложений. В ряде же стран, например США, государство выплатит депозит полностью лишь в том случае, если его сумма не превышает 100 тысяч долларов. Кроме того, механизм выплат не так уж прост. Как результат - процент недоверия банковской системе в США увеличивается, хоть и незначительно, зато с каждым днем.

Еще один элемент - качество вкладов. В Беларуси гарантии будут распространяться на депозиты в любой валюте, в том числе и национальной. Подобная система принята далеко не везде. Так, во Франции гарантии распространяются только на вклады в евро. При этом потолок выплат - всего 70 тысяч евро. На Кипре, в Японии и Канаде вклады страхуются также только в национальной валюте. Остальные - без гарантий. Еще печальнее ситуация в ряде постсоветских стран. В Эстонии независимо от размера депозита вкладчикам компенсируют только 90% от вложенной суммы, и не более 20 000 евро. Так что вместо вложенных 1000 евро вкладчик получит только 900

По новому указу гарантировать вклады населению смогут все банковские структуры. Сегодня на такое идут лишь страны уверенные в силе своих финансовых систем. В Исландии, например, сохранность депозитов гарантируют лишь государственные банки. А в условиях мирового финансового кризиса на грани банкротства оказались и эти структуры.

Для успешной работы банковской системы в любой стране мира каждая заинтересованная сторона, будь то государство, банкиры или вкладчики, должна видеть для себя преимущества. При этом последние должны быть тщательно выверены и оптимально сбалансированы. Беларусь делает в этом направлении еще один уверенный шаг.