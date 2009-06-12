Комитет государственного контроля Беларуси выявил факты необоснованного завышения стоимости строительства жилья в первом квартале текущего года. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления контроля за работой сферы материального производства КГК Беларуси Виталий Дерех. Стоимость строительства 1 кв.м жилья для нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан в возведенных в эксплуатацию жилых домах в первом квартале составила Br1,2 млн. и по сравнению с уровнем прошлого года выросла на 11,9%, отметил представитель Комитета госконтроля.

На повышение стоимости строительства жилья повлияли как объективные, так и субъективные факторы: решения по изменению порядка корректировки договорной цены при строительстве объектов, включение в его стоимость отдельных видов затрат подрядных организаций, увеличение зарплаты работников строительной отрасли.

Но были выявлены и многочисленные факты завышения стоимости жилья: несоблюдение подрядчиками требований проектной документации, приписки объемов работ, неправильное применение расценок, завышение стоимости материалов и необоснованное включение в расчетные документы размеров лимитированных затрат, несвоевременная приемка зданий.

По итогам проверки принято решение уменьшить стоимость строящегося жилья там, где она была необоснованно завышена. По всем таким объектам будет сделан перерасчет.

Виталий Дерех привел пример, что в Минске в микрорайоне Сокол при строительстве жилого дома завышение договорной цены составило Br1,3 млрд., при этом проектировщики необоснованно завысили стоимость на Br800 млн., строители — на Br500 млн.

«Все эти завышения ложатся на плечи граждан, которые затем обращаются с жалобами в Комитет госконтроля и другие ведомства. Так, за I квартал текущего года в КГК зафиксировано 38 обращений, касающихся строительства жилья», - отметил Виталий Дерех, передает корреспондент БЕЛТА.

