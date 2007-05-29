Принято единогласно!

Депутаты на заседании сессии Совета Республики Национального собрания рассмотрели проект Закона Республики Беларусь "О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан".

Широкое распространение социальных льгот и гарантий, которыми в той или иной степени пользуется около 2/3 населения республики, ведет к распылению бюджетных средств. На льготы необоснованно тратится во много раз больше средств, чем на самые крупные приоритетные социальные программы.



Дебаты по поводу упорядочения льгот в Совете Республики ожидались ещё с прошлой недели, когда практически все депутаты Палаты парламента сказали новому закону о льготах "за". Мнение большинства сенаторов ещё до начала рассмотрения законопроекта было скорее солидарным: "Ломать стереотипы у двух третьих населения страны сложно, но когда-то к этому нужно было прийти".

Структура расходов в социальной сфере на протяжении последних лет постепенно корректируется. Становится более рациональной и обоснованной. Докладчик по этому законопроекту начал свое выступление именно с этих слов. То есть с того, что сенаторам особенно понятно. Ведь весь госаппарат был лишён льгот ещё в 1994 году. Льготирование и господдержка предприятий несколько лет назад изменила категориальный облик на индивидуальный, и процесс упорядочения льгот длится не один год.

После одобрения Президентом - новый закон о льготах вступит в силу. Но впереди ещё большой подготовительный период. "Никакой шоковой терапии у населения быть не должно", - говорили сенаторы после принятия такого решения, ведь в любом случае льготы начнут распределяться по-новому только с начала 2008 года. Кроме того, закон дополнит и укрепит Указ Президента об адресной социальной помощи. Он будет разработан в течение трёх ближайших месяцев и вступит в силу одновременно с законом о льготах, тем самым сгладив все шероховатости и недопонимания относительно процедуры получения помощи и самого понятия слова "адресность".

На отмене категориального подхода при распределении льгот будут сэкономлены 170 миллиардов рублей. Эти деньги должны сделать нынешнюю модель социальной политики не менее социальной, но более эффективной.

Как отнестись к новому закону о льготах - личное дело каждого белоруса. Однако информационно-аналитический центр уже провёл оперативный соцопрос во всех регионах страны. Итоги ещё подводятся, но уже известно, что более 90% респондентов согласились с тем, что теперь уже старая система льгот не полностью отвечала требованиям современного мира.

Также Совет Республики одобрил законопроекты о ратификации двух межправительственных соглашений с Ираном: о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций и о правовой помощи по гражданским и уголовным делам.

Подписание документов - продолжение сотрудничества с этой страной в различных сферах. Иран уже инвестирует в производство легковых автомобилей в Беларуси 40 миллионов долларов. Эти деньги будут вложены в строительство нового производства. Мощность линии - 10 автомобилей в час. Иран инвестирует в производство легковых автомобилей в Беларуси 40 миллионов долларов. Эти деньги будут вложены в строительстве нового производства. Цех покраски и производства запчастей, для собираемых в Беларуси иранских автомобилей, будет построен на территории завода Юнисон.

Сборочное производство в Иране грузовых автомобилей МАЗ, и сборка на территории Беларуси легковых автомобилей Саманд - пример реализации проектов в двухсторонних отношениях. Однако уже можно говорить, что Беларусь и Иран в промышленности пошли дальше. Визит Махмуда Ахмадинижада в Минск закрепил и дал новый импульс развитию экономических связей. Теперь в Беларуси не только будут собирать, но и производить запчасти для иранских легковушек.

Кроме автомобильной промышленности сделан упор и на новые технологии. На заводе "Интеграл" начали совместно с Ираном собирать медицинских мониторы. За три года здесь планируют обеспечить объем продаж на полтора миллиона долларов. Техника будет производиться по программе импортозамещения.

Кроме вопросов промышленности актуальным на встрече двух президентов был энергетический вопрос. Еще накануне визита Махмуда Ахмадинижада в Минск Иранская национальная нефтяная компания утвердила представленный Беларусью генеральный план разработки нефтяного месторождения Джофеир. Президенты же двух стран во время встречи подписали соглашение в этой сфере, теперь время для его реализации.

Для упрощения взаимных расчетов, как в области промышленности, так и в энергетической отрасли Национальные банки Беларуси и Ирана подписали отдельное соглашение. Кроме того, вскоре в Минске будет создан банк со стопроцентным иранским капиталом. Это значительно упростит экономические связи двух стран.