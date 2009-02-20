Принят ещё один документ, направленный на дебюрократизацию

Декларирование физическими лицами источников денежных средств при совершении крупных сделок отменено. Такой указ подписал Глава государства.

Речь идет о сделках на сумму, превышающую 2 тысячи базовых величин или 70 миллионов рублей. В этом случае декларацию предоставлять не нужно. При совершении сделки с акциями — эта сумма должна быть больше 15 базовых величин. Указ позволит усилить контроль за декларированием физлицами доходов и имущества и исключить при этом формальности.

Напомним, задекларировать доходы и имущество за 2008 год можно до 1 марта включительно. Налоговые инспекции работают с восьми утра до восьми вечера, в субботу — до трех дня.

