Принимаемые в стране меры по либерализации экономики будут усовершенствованы

Об этом сегодня говорили предприниматели и «налоговики». Последние в этом году сократили количество проверок в 3,5 раза.

Под пристальным вниманием работа оптовиков, которые реализуют отечественную продукцию. Сегодня главная задача – повысить эффективность работы таких торговых сетей и привлечь побольше частников. Большое внимание – Минскому оптовому рынку. За последний месяц организация заключила около двадцати договоров с предпринимателями на 25 миллионов рублей. Этого, считают специалисты, недостаточно.

– Проведена работа по завершению оформления документации магазинов-складов размещенных предприятий, получению работниками этих магазинов генеральных доверенностей на право заключения договоров для продажи товаров, а также установки кассовых суммирующих аппаратов и компьютерных систем, – сказал директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь Александр Лихачевский.