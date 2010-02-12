Прямой эфир

Применение на практике Указа по вопросам аренды, который вступил в силу с начала года, вызывает немало спорных вопросов

12 февраля 2010 12:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом заявили сегодня на Совете по развитию предпринимательства Беларуси.

К обсуждению темы подключились представители крупнейших бизнес-сообществ, а также исполкомов страны.

Арендаторы, в частности, сталкиваются с проблемами при перезаключении договоров на пользование помещениями, а также с различными трактовками этого документа по коэффициентам арендной платы. В идеале же новые подходы должны способствовать привлечению инвесторов и стимулировать развитие бизнеса.

Владимир Зиновский, председатель Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь:
Около 80% индивидуальных предпринимателей и больше 40% малых предпринимателей занимаются розничной или оптовой торговлей. Пожелания же государства, чтобы предприниматели, накопив какой-то определённый капитал, шли в реальный сектор экономики, в производство продукции, в оказание услуг — этого, к сожалению, не происходит. Как раз и хотим сегодня разобраться в причинах, почему не дал того быстрого эффекта Указ Президента №518, который упорядочил вопросы арендных отношений.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
11 февраля 2010 11:23

В Европе договорились помочь грекам

10 февраля 2010 20:33

Как сыграли на сахарном рынке белорусские производители

10 февраля 2010 18:26

Беларусь, Россия и Казахстан намерены максимально упростить процедуры перемещения грузов внутри Таможенного союза