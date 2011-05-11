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Применение единой тарифной сетки в Беларуси будет носить рекомендательный характер

11 мая 2011 05:27
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Соответствующий указ подписал глава государства.

Эта мера распространяется на коммерческие организации как государственные, так и частные, банки и индивидуальных предпринимателей. Расширяются и права нанимателей при выплатах премий и надбавок, ограничения по их размеру сняты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
 
Ирина Козлитинова, начальник Главного управления труда и заработной платы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Наниматель будет самостоятельно принимать решения, определять условия труда на основе единой тарифной сетки либо без ее участия. Любая система приемлема и будет соответствовать нашему законодательству.

# Экономика # Лукашенко

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