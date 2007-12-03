Придорожный сервис с минимальными затратами

В Гродненской области в качестве кафе и гостиниц для путешественников предлагают использовать пустующие здания у автомагистралей.

Использование пустующих зданий, уверены специалисты, значительно сократило бы расходы предпринимателей, желающих заниматься придорожным сервисом. Только в Гродненской области, в ходе рейда госконтроля, таких объектов выявлено около 150. Не меньше желающих и их приобрести. Однако собственники придорожных строений и сами не содержат их в надлежащем состоянии, и продавать не спешат.

Для того чтобы пустующие придорожные строения стали востребованными предпринимателями, нужно упростить законы. Документы о продаже должны оформляться всего за несколько недель, считают специалисты. На такие предложения спрос будет всегда.

