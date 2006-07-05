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Прибыль потребкооперации Беларуси увеличится

05 июля 2006 11:14
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В потребкооперации Беларуси к 2010 году планируется увеличить прибыль почти до 27 млрд. рублей. Для этого увеличат объемы рентабельных видов деятельности, сократят количество убыточных предприятий, снизят затраты на производство и реализацию продукции. В планах также - более рациональное потребление ресурсов и использование производственных площадей. На  предприятиях  потребкооперации  ужесточат контроль  над   расчетно-финансовой дисциплиной и использованием средств.
Планируется - обновить  некоторые консервные и хлебозаводы, создать новые экспортно-ориентированные производства, в частности, по выпуску быстрозамороженных ягод и овощей.
# Экономика

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