Прибыль потребкооперации Беларуси увеличится

В потребкооперации Беларуси к 2010 году планируется увеличить прибыль почти до 27 млрд. рублей. Для этого увеличат объемы рентабельных видов деятельности, сократят количество убыточных предприятий, снизят затраты на производство и реализацию продукции. В планах также - более рациональное потребление ресурсов и использование производственных площадей. На предприятиях потребкооперации ужесточат контроль над расчетно-финансовой дисциплиной и использованием средств.

Планируется - обновить некоторые консервные и хлебозаводы, создать новые экспортно-ориентированные производства, в частности, по выпуску быстрозамороженных ягод и овощей.