При сжигании отходов на мусорном полигоне «Тростенец» в 2010 г. получено 3 млн кВт/ч энергии

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Анатолий Лавничук, начальник отдела энергетики Мингорисполкома.

Какие источники альтернативной энергии актуальны для Минска?

Анатолий Лавничук, начальник отдела энергетики Мингорисполкома:

Рядом с Минском есть три полигона, где на протяжении 30-40 лет захоранивались коммунальные отходы. В прошлом году впервые в Беларуси на полигоне «Тростенец» была построена установка по добыче свалочного газа и получении на его основе электрической энергии. За ее счет за 2010 год получено около 3 млн киловатт электрической энергии. Этой электроэнергии хватит для того, чтобы целый год постоянно обеспечивать электроэнергией два дома. К тому же, это позволяет улучшить экологию. Метан, который находился в захоронениях, в любом случае пробивается наружу и попадает в атмосферу. После того как на полигоне «Тростенец» была пробурена скважина и начали забирать свалочный газ, данный полигон начал зарастать травой, то есть экология стала намного чище.

Анатолий Лавничук, начальник отдела энергетики Мингорисполкома, ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся отопления и экономии электроэнергии в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».