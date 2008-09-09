Прямой эфир

При строительстве АЭС в Беларуси будут учитывать рекомендации МАГАТЭ и опыт зарубежных стран

09 сентября 2008 11:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Заинтересованность в проекте уже подтвердили российский "Росатом" и франко-германская компания "Арева". Кроме того, предложения по сотрудничеству в области ядерной энергетики белорусы получили от Гуандунской корпорации, одной из крупнейших энергетических компаний в Китае. Генподрядчик для строительства АЭС в республике будет определен после анализа всех предложений. Пока же ученые-энергетики приступили к выработке единой правовой базы для использования атомной энергии.

В настоящее время на рассмотрении в Правительстве около 60 нормативно-правовых актов. На их основе уже в ближайшее время в законодательство республики будут внесен ряд поправок.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
08 сентября 2008 17:35

Отечественный брэнд потеснит на рынке импортные изделия

08 сентября 2008 10:54

В Минске с визитом находится делегация Вологодской области

08 сентября 2008 10:53

В Беларуси завершается уборка зерновых на приусадебных участках и в фермерских хозяйствах