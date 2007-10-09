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Президиум Совмина рассмотрит работу "Беллегпрома"

09 октября 2007 08:26
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Главная тема - стабилизация финансово-хозяйственной деятельности концерна.

За 7 прошедших месяцев уровень рентабельности реализованной предприятиями продукции возрос. Прибыль от реализации по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилась на треть. Число убыточных субъектов хозяйствования сократилось с 70 до 50.

Вместе с тем "Беллегпрому" не удалось достигнуть некоторых установленных прогнозных показателей, в частности - по экспорту товаров. Вызвано это, прежде всего, уменьшением производства хлопчатобумажных и льняных тканей. Еще одна проблема отрасли - высокие запасы готовой продукции.

Однако, ситуация постепенно меняется. Этому будет способствовать и  реализация трех важнейших инвестпроектов: на Кобринской прядильно-ткацкой фабрике, предприятиях  "Купалинка" и "КИМ". 

# Экономика # Беллегпром

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