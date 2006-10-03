Президиум Совета Министров обсудит проект основных направлений социально-экономического развития Беларуси до 2015 года

В документе анализируются Программы социально-экономического развития страны за минувшие пять лет, оцениваются мировой опыт, национальные ресурсы и современное состояние экономики. Будут также проанализированы предпосылки и факторы экономического роста. Кроме того, участники заседания рассмотрят научно-технический потенциал страны, развитие реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса, и другие направления социально-экономического развития Беларуси.