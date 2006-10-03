Прямой эфир

Президиум Совета Министров обсудит проект основных направлений социально-экономического развития Беларуси до 2015 года

03 октября 2006 09:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В документе анализируются Программы социально-экономического развития страны за минувшие пять лет, оцениваются мировой опыт, национальные ресурсы и современное состояние экономики. Будут также проанализированы предпосылки и факторы экономического роста. Кроме того, участники заседания рассмотрят научно-технический потенциал страны, развитие реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса, и другие направления социально-экономического развития Беларуси.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
03 октября 2006 08:54

Пять хозяйств Беларуси в этом году собрали зерна свыше 20 тысяч тонн

03 октября 2006 08:54

Белорусско-литовская граница приобретает новый облик

02 октября 2006 14:01

Строительство в столице должно вестись в более сжатые сроки и более качественно