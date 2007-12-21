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Президенту доложили о перспективах развития льнопроизводства

21 декабря 2007 15:13
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О состоянии дел и перспективах развития льняной отрасли Президенту страны доложил сегодня заместитель премьер-министра Иван Бамбиза.

Александр Лукашенко считает недостаточными меры по развитию льняной отрасли Республики. Глава государства поручил подготовить совещание, на котором будет детально рассмотрено развитие льнопроизводства в стране.

Льняной отрасли Беларуси требуется государственная помощь. Как сообщил вице-премьер Иван Бамбиза, соответствующие нормативные акты уже подготовлены Правительством, и они будут представлены Президенту на совещании в январе.

Одна из основных проблем - слабая техническая оснащенность сельхозпредприятий и льноперерабатывающих заводов. В целом, в Беларуси около 300 сельскохозяйственных организаций и 12 тысяч работников задействованы в этой сфере.

# Экономика

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