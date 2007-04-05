Президенту доложили:

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра страны и председателя Конституционного суда республики.

Сергей Сидорский доложил главе государства о ходе весенне-полевых работ в республике. Так, яровые культуры уже посеяны на площади 77%. В целом же сев зерновых и зернобобовых будет завершен к 10 апреля. Все работы выполняются с учетом погодных особенностей нынешнего года и строго по графику. Президент дал поручения по качественному ремонту техники Минсельхозпрода, а также предприятий коммунальной собственности.

Премьер-министр пообещал, что все запланированные работы будут выполнены. Хозяйства в полной мере обеспечены топливом и химическими удобрениями. Вопросы по обеспечению нефтехимией - также решены. Сергей Сидорский сообщил, что вся необходимая техника готова в полном объеме.

Президенту также доложено о предварительных итогах работы Народного хозяйства в первом квартале. Рост ВВП ожидается не менее 8%, а в целом рост промышленного производства будет на уровне 9% к аналогичному периоду прошлого года. Активно работают предприятия по снижению энергозатрат. Энергоемкость ВВП снижена на 16-17%. Президент обратил особое внимание Правительства и местных органов власти на финансовые результаты деятельности предприятий: прибыль и рентабельность - вот главные критерии работы экономики в этом году. Премьер заверил, что программа инновационного развития экономики активно реализуется.

Сегодня же президент Беларуси принял с докладом председателя Конституционного суда республики. Григорий Василевич проинформировал главу государства об итогах работы за 2006 год. На встрече обсуждены и некоторые проблемы, существующие в правоприменительной практике.