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Президенту доложено о ходе сева яровых культур

04 мая 2006 14:44
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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что необходимо усилить контроль за посевными работами в отдельных регионах страны.Такое поручение глава государства дал в ходе встречи с министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Русаком. В ходе встречи белорусского лидера и министра сельского хозяйства также была рассмотрена программа государственной поддержки развития личных подворий. На нее потребуется 58 миллиардов белорусских рублей. Леонид Русак сообщил Александру Лукашенко и о выполнении госпрограммы <Лен>. По мнению главы Минсельхозпрода, для её эффективного осуществления в стране необходимо сократить посевные площади под эту культуру.
# Экономика

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