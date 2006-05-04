Президенту доложено о ходе сева яровых культур

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что необходимо усилить контроль за посевными работами в отдельных регионах страны.Такое поручение глава государства дал в ходе встречи с министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Русаком. В ходе встречи белорусского лидера и министра сельского хозяйства также была рассмотрена программа государственной поддержки развития личных подворий. На нее потребуется 58 миллиардов белорусских рублей. Леонид Русак сообщил Александру Лукашенко и о выполнении госпрограммы <Лен>. По мнению главы Минсельхозпрода, для её эффективного осуществления в стране необходимо сократить посевные площади под эту культуру.