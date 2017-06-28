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Президента Вьетнама ждут на Минском автомобильном заводе 28 июня

28 июня 2017 06:12
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Новости Беларуси. Беларусь готова наращивать поставки во Вьетнам калийных удобрений, техники и продовольствия. В свою очередь, Вьетнам намерен принять активное участие в различных проектах на территории нашей страны, в том числе в области сельского хозяйства, промышленности, туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все это стало итогом переговоров лидеров двух стран, которые прошли 27 июня в Минске. Александр Лукашенко и Чан Дай Куанг подтвердили намерение выйти на принципиально новый уровень взаимоотношений и пообещали взаимную поддержку в вопросах на международной арене.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня мы договорились, что нашей целью в ближайшие год-два станет товарооборот в полмиллиарда долларов. На этом примере мы видим расширение поставок продукции сельского хозяйства, кондитерских изделий, машинокомплектов. Основу нашего сотрудничества составляет промышленная кооперация, реализация инфраструктурных, аграрных проектов, разведка и добыча полезных ископаемых.

28 июня президента Вьетнама ждут на Минском автомобильном заводе.

В этом году МАЗ поставит во Вьетнам 400 единиц техники, к концу 2017 здесь планируется создать совместное производство грузовой техники. Ну а в перспективе организовать во Вьетнаме и новое производство городских пассажирских автобусов. Как было заявлено по итогам переговоров, Беларусь готова наращивать поставки во Вьетнам всего спектра продукции машиностроения.

# Экономика # Александр Лукашенко # Беларусь-Вьетнам

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