Президент Туркменистана увидел машиностроительный комплекс Беларуси своими глазами

Беларусь планирует крупные поставки техники в Туркменистан. Сегодня президенту Бердымухамедову показали как работают машиностроительные гиганты страны – МАЗ и МТЗ.

Второй день визита туркменского лидера начался с экскурсии с промышленным уклоном. Технику на показ выставили заводы Беларуси – МАЗ, МТЗ, «Амкодор» и Минский завод колесный тягачей. Получилась эдакая аллея славы, а точнее — аллея технических возможностей.

Большая площадка с десятком машин перед Минским автомобильным заводом. Такие мы можем делать и продавать: тягачи, самосвалы, лесовозы, грузовики, автобусы. Президент осматривает все, интересуется техническими характеристиками. За последние три года в Туркменистан уехала тысяча грузовиков. Можно больше. Причем речь не только о самих машинах.

Владимир Люсиков, заместитель генерального директора Минского автомобильного завода:

Мы предоставим целый комплекс технических работ: обучение водителей и техперсонала, обеспечение запасными частями, организация сервиса по всей стране.

Президент своими глазами увидел и машины, и процесс сборки. Конвейер «от и до». По ходу выясняется, что Туркменистан готов купить полторы тысячи грузовых машин. Они будут задействованы в нефтегазовой, строительной и коммунальной отраслях. На апробации в этой стране наши автобусы. Их готовы делать по спецзаказу — с усиленной подвеской и большей грузоподъемностью.

На конвейере тракторного завода Президенту показали, как из отдельных железных частей получается большая и надежная машина. Гурбангулы Бердымухамедов спрашивал, насколько долговечна белорусская сельхозтехника. Уже на выходе туркменский лидер сказал, что слов нет – хороший завод. А на улице увидел весь модельный ряд. Особый интерес — к сельхозтехнике для уборки хлопка и гусеничному трактору, а также трактору для коммунального хозяйства. С завода Президент уехал с подарком.

После посещения заводов президент Туркменистана направился в научно-производственный центр «Агат».