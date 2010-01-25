Президент Туркменистана посетил самый уникальный на просторах всего СНГ комплекс «Минск-Арена»

Здесь Гурбангулы Бердымухамедову презентовали возможности строительной отрасли нашей страны и показали продукцию строительных предприятий.

За пару лет «Минск-Арена» превратилась из строительной площадки в настоящую спортивную. Президент Туркменистана прошел 3 стадиона за полчаса. Надо сказать, с энтузиазмом. Его интересовало практически все от строительных технологий до материалов. По ходу спрашивал, из чего и как это сделано. Во время экскурсии – строительный ликбез. Ведь плиткой можно облицевать не только пол и стены. С такими материалами у его родного Ашхабада может появиться новое лицо.

Вадим Князьков, заместитель генерального директора предприятия по производству стройматериалов:

Мы готовы представить весь комплекс нашей продукции как целевое предложение для строительных организаций, для подрядчиков.

Александр Селезнев, министр строительства и архитектуры Республики Беларусь:

Весь Ашхабад облицовывается белым мрамором — жилые дома и общественные здания. Мы предложили поставлять керамогранит — имитацию под белый мрамор, что в десятки раз дешевле и уменьшает нагрузку на фундамент, — это их заинтересовало. Сегодня на уровне глав государств состоялся разговор о том, что нам, возможно, дадут подряд на строительство 150 км железной дороги.

На несколько минут президент Бердымухамедов стал спортивным зрителем. На стадионах шли тренировки. Велодром, конькобежная и хоккейная площадки – спортивный комплекс «три в одном» работает без остановки. Глава Туркменистана даже вышел на лед. Правда, остудить пыл взаимного сотрудничества этот лед уже не способен.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

Он, как человек интересующийся, созидатель, ищет интересные находки и интересные решения, которые можно было применить в своей стране.

«Минск-Арена» – гордость отечественных строителей. Поэтому здесь организовали презентацию белорусских возможностей, пытаясь заразить не только спортивным духом, но и духом спортивного, да и не только, строительства. Президент Туркменистана заинтересовался и обещал подумать о совместных проектах.