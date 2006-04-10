Президент РФ потребовал от правительства ускорить подписание документов по формированию ЕЭП

Президент России Владимир Путин, по сообщениям информагентств, призвал правительство ускорить работу по подписанию пакета документов о создании Единого экономического пространства (ЕЭП) между Беларусью, Казахстаном и Россией."Президенты Казахстана и Беларуси считают, что пакет уже должен быть подписан, и вы нарушили сроки, о которых мы договаривались ранее, - не позднее конца марта. Уже апрель, а пакет из 38 документов до сих пор не подписан", - сказал Владимир Путин на встрече с членами правительства, обращаясь к министру промышленности и энергетики Виктору Христенко, представляющему Россию в Группе высокого уровня по формированию ЕЭП.При этом президент подчеркнул, что окончательным вхождением в ЕЭП будет считаться подписание всего пакета документов. "Наши украинские коллеги хорошо знают и на экспертном уровне, и на уровне политического руководства страны, что присоединением к ЕЭП мы будем считать подписание не части документов, а всего пакета. Но, как и договорились, наши украинские партнеры продолжают участвовать в переговорном процессе и подпишут только те документы, которые считают приемлемыми на данном этапе", - отметил российский лидер. По оценке президента, это - положительный момент, но результат - вступление в ЕЭП - будет достигнут лишь при подписании всего пакета документов."Три государства готовы его подписать. Прошу вас ускорить эту работу", - сказал Владимир Путин, обращаясь к членам правительства.