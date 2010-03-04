Президент раскритиковал работу Правительства по привлечению в экономику страны иностранных инвестиций

Такую оценку глава государства дал сегодня во время доклада Правительства. Александр Лукашенко подчеркнул, что ситуация с привлечением в экономику страны прямых иностранных инвестиций не внушает оптимизма.

Президент констатировал, что начиная с 2008 года, сумма прямых иностранных инвестиций, поступивших в реальный сектор экономики на чистой основе, неуклонно снижалась. В 2009 году она составила всего 420 миллионов долларов, что на 38% меньше предыдущего года. Некоторые оправдывают такое падение общим снижением инвестиционной активности в мире. Однако, по словам Президента, здесь есть безответственность, нежелание и неумение некоторых должностных лиц эффективно работать.

Александр Лукашенко:

Я не знаю, Сергей Сергеевич, это у Вас контора так работает, вы опять в очередной раз будете на кого-то обижаться, но в представленных материалах до сих пор министром культуры числится Матвейчук, который у Вас контролирует реализацию неких инвестиционных проектов. Это говорит о том, что вы или фотографируете старые материалы и скидываете их сюда, или у Вас люди несведущие этим занимаются.

Если человек к нам едет и предлагает собственные деньги как инвестиции в нашу экономику, ему должна быть зеленая улица. Его надо ознакомить с тем, какие налоги он будет платить, и какие льготы мы ему можем предоставить на стадии реализации проекта. Когда он будет это четко понимать, и его будут встречать с удовольствием, а не заглядывать в карман или ставить дополнительные условия, тогда такой инвестор будет работать.

Александр Лукашенко сказал, что уже не в первый раз упрекает в бездействии руководителей высокого ранга. При этом глава государства напомнил, что со стороны Правительства были заверения взять под контроль реализацию важнейших инвестиционных проектов.