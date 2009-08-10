Александр Лукашенко считает недопустимыми факты поставки хозяйствам страны некачественной сельскохозяйственной техники.

Соответствующее заявление он сделал во время своей рабочей поездки по Гродненскому району. Глава государства особо подчеркнул необходимость устранения проблем с комбайнами «Лидагропроммаша».

Во время посещения региона Президенту было доложено о срыве поставки хозяйствам Гродненской области комбайнов «Лида-1600». Причина – в задержке поставок комплектующих. Президент потребовал разобраться с проблемами качества сельхозтехники.

В ходе своей рабочей поездки Александр Лукашенко также раскритиковал руководство региона за ход уборочной кампании и ещё раз напомнил о задаче – убирать быстро, не менее 6% площадей ежедневно.