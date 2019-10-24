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Президент подписал Указ о совершенствовании законодательства в микрофинансовой деятельности в Беларуси

24 октября 2019 06:36
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Новости Беларуси. В Беларуси совершенствуется законодательство в микрофинансовой деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий Указ подписал Президент.

Документ призван способствовать развитию предпринимательства в этой сфере, а также повысить уровень защищенности потребителей подобных услуг. В частности, некоммерческие микрофинансовые организации лишаются права выдавать микрозаймы. Это должно исключить практику недобросовестной деятельности. Ведь зачастую подобного рода структуры предлагали своим клиентам деньги в долг по ставке, превышающей 530 % годовых.

Президент подписал Указ о совершенствовании законодательства в микрофинансовой деятельности в Беларуси-1

# Деньги # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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