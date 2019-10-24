Президент подписал Указ о совершенствовании законодательства в микрофинансовой деятельности в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси совершенствуется законодательство в микрофинансовой деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий Указ подписал Президент.

Документ призван способствовать развитию предпринимательства в этой сфере, а также повысить уровень защищенности потребителей подобных услуг. В частности, некоммерческие микрофинансовые организации лишаются права выдавать микрозаймы. Это должно исключить практику недобросовестной деятельности. Ведь зачастую подобного рода структуры предлагали своим клиентам деньги в долг по ставке, превышающей 530 % годовых.