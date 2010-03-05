Президент настаивает на срочной модернизации производств льна в Беларуси

Глава государства поставил задачу в кратчайшие сроки установить на Оршанском льнокомбината новое оборудование. Проконтролировать закупки поручено Комитету госконтроля. Президент уверен, что льноводческая отрасль и производство продукции из голубого шелка в Беларуси могут и должны быть конкурентоспособными.

Сегодня на Оршанском льнокомбинате складывается довольно жёсткий разговор. Александр Лукашенко спросил о выполнении каждого своего поручения, которых за последние годы было немало, впрочем. Как и денег, вложенных в льняную отрасль.

За последние пять лет организациям льняной отрасли выделено более 500 миллиардов рублей. На часть этих средств в Орше закупили оборудование, которое открывает предприятию новые возможности, начат второй этап переоснащения за счёт кредитов. Но при всех вложениях Оршанский льнокомбинат не может похвастаться отдачей. На складах запасов продукции на десятки миллиардов, экспорт товаров снизился на треть. Оршанский льнокомбинат в долгах как в шелках. Александр Лукашенко отметил, что проблема заключается в том, что в льняной отрасли нет единого согласованного подхода, как говорится, от поля до вешалки в магазине.

Идею главы государства о создании льняного центра — эдакого холдинга — поддерживают все эксперты. Это должна быть крепкая пирамида, в которой будут распределены все роли — от сырья, его качества, продвижения и реализации. Всё это должно функционировать в единой связке.

Что же касается качества льна, Президент уделил этому особое внимание. Александр Лукашенко поставил перед Правительством задачу улучшить качество льна и провёл очень интересную параллель: когда-то главу государства убеждали в том, что в стране нельзя производить ни качественного пивоваренного ячменя, ни сахарной свеклы.

Александр Лукашенко:

Меня убеждали с Сидорским, что невозможно пивоваренный ячмень у нас производить. Меня убеждали, что сахарная свекла — это невозможно. 800 тыс. тонн получали, в прошлом году 4 миллиона получили. Произвели сахар, кричали — некуда продавать, теперь сахар — стратегический запас. Ещё и завод хотят строить. Точно также они мне сейчас рассказывают и про льноволокно. Речь идёт о льнокомбинате, который в советское время Алексей Николаевич Косыгин подарил моей Родине, Орше. Я вот тут родился рядом в трёхэтажном доме. Тогда все были рады, что такой комбинат построили, на коленях стояли перед этим Косыгиным. Сегодня загубили. Премьеру два вопроса поручил реализовать — провалили напрочь. Как так?

Поэтому я и хочу разобраться: что тебе для этого надо? Вот эта линия, которая состоит из десятка станков, вот вторая, третья, стоимостью 100 миллионов долларов. Место есть, куда ставить? Есть. С учётом того, что мы в это году чуть-чуть по качеству продвинемся. Но надо иметь в виду, что такого качества ещё не будет, как во Франции. Беларусь — не Франция.

Кроме того, Александр Лукашенко настаивает на срочной модернизации Оршанского льнокомбината. Для этого Президент поставил задачу перед Комитетом госконтроля о проверке эффективности процесса закупки оборудования. Также белорусский лидер дал поручение об увеличении госзаказа на льнопродукцию. Это меры должны помочь белорусскому льну выйти на совсем другой качественный и конкурентноспособный уровень.