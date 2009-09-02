Президент: Мы не берем кредиты, которые не сможем вернуть

Сегодня глава государства подтвердил также курс Беларуси на развитие партнерских отношений как Россией, так и с Западом. Журналисты попросили прокомментировать заявления отдельных российских СМИ о том, что якобы из-за «тупикового» результата отношений с Западом Беларусь вновь повернулась лицом к России
Беларусь заинтересована в проектах альтернативных путей поставок энергоносителей, в том числе с интересом изучает предложение Украины по участию в строительстве нефтепровода «Одесса – Броды». Президент заметил, что это не новый для нас проект. Диверсификация же поставок энергоносителей – это классическая практика для любой страны.
Единый таможенный союз белорусский лидер считает выгодным для Беларуси проектом. Как известно, Беларусь планирует вступать в ВТО вместе с Россией и Казахстаном.
Подробные ответы Александра Лукашенко смотрите в видеосюжете СТВ.