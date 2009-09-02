Президент: Мы не берем кредиты, которые не сможем вернуть

В Турове, отвечая на вопросы журналистов, Президент также заметил, что страна не будет брать на себя кредитные обязательства, которые не сможет выполнить.

Сегодня глава государства подтвердил также курс Беларуси на развитие партнерских отношений как Россией, так и с Западом. Журналисты попросили прокомментировать заявления отдельных российских СМИ о том, что якобы из-за «тупикового» результата отношений с Западом Беларусь вновь повернулась лицом к России

Беларусь заинтересована в проектах альтернативных путей поставок энергоносителей, в том числе с интересом изучает предложение Украины по участию в строительстве нефтепровода «Одесса – Броды». Президент заметил, что это не новый для нас проект. Диверсификация же поставок энергоносителей – это классическая практика для любой страны.

Единый таможенный союз белорусский лидер считает выгодным для Беларуси проектом. Как известно, Беларусь планирует вступать в ВТО вместе с Россией и Казахстаном.

Подробные ответы Александра Лукашенко смотрите в видеосюжете СТВ.