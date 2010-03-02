Президент издал сразу два Декрета, направленных на повышение инвестиционной привлекательности регионов

Взять кредит для собственного дела станет проще, а возможностей для развития малого бизнеса на селе станет больше.

Это малое белорусское предприятие с иностранным капиталом знают хорошо в Европе. Его продукция – постоянно в цене. Годовая выручка – 3 миллиарда рублей, никакой работы на склад. С появлением нового президентского Декрета, возможности увеличатся. Деньги, такие необходимые на модернизацию, теперь получить можно за счёт льгот по уплате таможенных пошлин и НДС. Импортное оборудование обойдётся явно дешевле, чем раньше .

Анатолий Дехтярев, главный инженер малого предприятия:

Будет проводиться большой объём закупки оборудования, поэтому льгота здесь будет очень большим подспорьем.

Эти Декреты ожидали, в основном, представители малого бизнеса. Работать в принципе, и в частности, на селе – станет выгоднее. Растёт инвестиционная привлекательность. Это и стимул к созданию новых производств, ведь и кредит для собственного дела теперь станет доступнее. Если, к примеру, в залоге в банке уже вся недвижимость, дополнить её можно имуществом движимым — автомобилем, любой техникой, мебелью.

Сергей Стрельчик, первый заместитель председателя Белорусского союза предпринимателей:

Недвижимое имущество, земельные участки, строения на них, по новому Декрету могут быть проданы только на торгах. Всё остальное имущество может быть продано без торгов. В данном случае это гарантия для залогодателя. Он понимает, что проведение процедуры проведения торгов больше будет соответствовать его интересам, и цена на недвижимое имущество будет ближе к реальной.

Декрет о залоге имущества, по мнению экспертов, для бизнеса станет стимулом. Условно говоря, заложенный под кредит трактор раньше для частника долгие годы мог быть балластом. Теперь он может его продать, и залогом будет считаться уже покупка. Есть возможность развиваться, параллельно выплачивая кредит.

Жанна Гриневич, начальник отдела правового обеспечения имущественных отношений Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь:

Банкам не очень выгодно брать движимое имущество в залог. Продать его практически невозможно, поскольку оно обременено залоговыми обязательствами, что тормозило переоснащения предприятия, приобретение новой техники. Что в общем-то необходимо особенно для малых предприятий, для индивидуальных предпринимателей, которые не могут предоставить в залог недвижимость

Свои плюсы есть и для банковской системы. Разбираться с должниками станет проще. В отдельных случаях — вообще без суда.

Феликс Чернявский, председатель Ассоциации белорусских банков:

Между залогодателем и залогодержателем может быть заключено соглашение о взыскании имущества по нотариальной надписи до возникновения ситуации, допустим, дефолта заёмщика. Это очень важно, потому что после такое соглашение никто не стал бы заключать, и конечно, обращались в суд, суды были переполнены.

Ещё одна деталь — уже до 1 апреля в стране должен появиться специальный информресурс. По этой базе можно будет найти любое имущество, права на которое уже ограничены. Иными словами, заложить имущество дважды уж точно не получится.

Ожидаемый результат от вступления в силу двух Декретов — активизация малого и среднего бизнеса и в целом хозяйственной деятельности в стране.