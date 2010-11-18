Президент Ирака не подпишет смертный приговор 74-летнему экс-премьеру

В интервью France 24 президент Ирака Джалал Талабани объявил, что не будет подписывать акт осуждения смерти Тарика Азиза, бывшего вице-премьера Саддама Хусейна. Глава иракского государства находился с визитом в Париже на заседании Совета Социнтерна.

Джалал Талабани, президент Ирака:

Нет, я не подпишу смертный приговор Тарику Азизу, я не буду подписывать смертный приговор поскольку как социал-демократ я против этого принципа. Это иракский христианин и это пожилой человек, возраст которого превысил 70 лет. По всем этим причинам я никогда не подпишу его осуждение к смертной казни. Проявить милосердие к бывшему вице-премьеру призвали, в частности, Ватикан, ООН и Евросоюз.

Напомним, Высший уголовный трибунал Ирака приговорил Тарика Азиза, который был «правой рукой» Саддама Хусейна к смертной казни через повешение за преследование шиитских религиозных организаций в 1982 году после неудачного покушения на Саддама Хусейна, сообщает ctv.by.